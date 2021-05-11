Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM Трагедия в гимназии Казани — это общее горе для всей России, а также огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. Об этом говорится в телеграмме, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил главе Татарии Рустаму Минниханову.

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«В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь», — отметил глава региона. И добавил, что разделяет с жителями Татарии горечь утраты и желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в гимназию ворвался бывший ученик и устроил там стрельбу. Несколько детей и сотрудница учреждения погибли.