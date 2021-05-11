Томск, , 13:14 — REGNUM С 1 по 11 мая в Томской области ликвидировано 30 лесных пожаров, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

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Большая часть возгораний на землях лесного фонда (28) произошла по вине местного населения.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади 36,3 гектара в Зырянском, Томском, Первомайском и Шегарском районах. В настоящее время в регионе действующих пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 12 мая действует особый противопожарный режим в восьми районах Томской области.

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