Грозный, , 13:14 — REGNUM В Чечне число скончавшихся от осложнений после COVID-19 составило 128 человек. За первые десять дней мая скончались пятеро жителей республики, сообщили 11 мая в федеральном оперативном штабе.

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За прошедший день в Чечне коронавирусная инфекция была подтверждена у девяти человек, выздоровели из эти же сутки 13 пациентов. Общее число носителей коронавируса достигло в Чечне 12 103 человек, из них сумели справиться с болезнью 11 805 пациентов.

Всего в республике было проведено за все время пандемии 934 626 тестов, в том числе за последние сутки 3205 исследований. В настоящее время в регионе остаются «активными» больными 170 человек.