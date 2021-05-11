Новосибирск, , 13:12 — REGNUM На территории Новосибирской области с 12 по 14 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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В администрации города Новосибирска подчеркнули, что в это время «увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров».

По данным гидрометцентра, сегодня, 11 мая, во второй половине дня осадков в Новосибирске не ожидается. Будет деть северо-восточный ветер — 6−11 м/с, температура воздуха составит +18… +20 °C.