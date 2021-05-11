Кош-Агачский район, Алтай, , 13:12 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского и Улаганского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 847 случаев заболевания. Треть из них зарегистрированы в Горно-Алтайске.

К настоящему времени коронавирус побороли 16 541 человек, в том числе один за последние сутки. Скончались 267 пациентов, из которых 233 умерли непосредственно от COVID-19.

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