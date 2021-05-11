Москва, , 13:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует нарастить свою публичную активность, но ограничения и рекомендации эпидемиологов останутся в силе. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили Пескова о возможном смягчении предосторожностей при работе с президентом, так как у главы государства сформировался высокий титр антител после прививок от коронавируса.

«С другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором это будет рекомендовано специалистами», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что у него наблюдаются хорошие показатели антител после получения двух прививок против коронавируса.

Читайте также: Путин сделал вторую прививку от коронавируса