Ульяновск, , 13:11 — REGNUM В Ульяновской области возросло число травяных пожаров. За сутки огнём уничтожено более 2,9 гектаров сухой травы, сообщает ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства на 11 мая, за последние сутки пожарно-спасательные подразделения 14 раз выезжали на тушение сухой травы. В том числе пять травяных пожаров зарегистрировано в Ульяновске, два — в Новоспасском районе, по одному — в Вешкаймском, Мелекесском, Новомалыклинском, Павловском, Сурском, Ульяновском и Чердаклинском районах.

Общая площадь возгорания составила 2,934 гектара. Крупные пожары произошли в Новоспасском районе, где сгорело 2,5 гектара травы.

Спасатели отмечают, что за прошедшие сутки в лесах области природных пожаров не зарегистрировано.

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Как сообщало ИА REGNUM, в майские праздники в Ульяновской области произошло пять лесных пожаров. С 11 по 13 мая в лесах регионах установилась высокая пожарная опасность четвёртого класса.

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