Москва, , 13:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин произнёс слова поддержки родным и близким пострадавших в Казани.

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«Хочу сказать слова самой искренней поддержки и сочувствия всем тем, чьи родные и близкие пострадали. Вся страна переживает вместе с вами. И, конечно, пожелать хочу скорейшего выздоровления детям и взрослым, которые получили ранения и травмы при стрельбе», — заявил он на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать необходимую помощь.

Напомним, в Казань из Подмосковья отправляется борт МЧС с медиками и двумя министрами.