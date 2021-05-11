Архангельск, , 13:10 — REGNUM В Архангельской области COVID-19 переболели уже 60 027 человек, 28 из них были признаны здоровыми накануне, 10 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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За последние сутки в регионе выявлен 51 новый случай COVID-19, в том числе 23 — в Архангельске, по 7 новых случаев — в Котласе и Вельском районе, 4 — в Северодвинске, 3 — в Котласском районе, 2 — в Шенкурском. Единичные случаи заболевания зарегистрированы в городах Коряжме и Мирном, а также в Плесецком, Приморском и Холмогорском районах.

Всего в Архангельской области на лечении находятся 2 592 ковид-пациента.