Чита, , 13:10 — REGNUM Забайкальские аграрии приступили к севу сельскохозяйственных культур. Как сообщает 11 мая пресс-служба правительства региона, на сегодняшний день яровые культуры посеяны на площади 8,9 тысячи гектаров или 5% к плану.

«Посевная площадь пшеницы на данный момент составляет 3,3 тысячи гектаров. Сев основной продовольственной культуры ведут хозяйства десяти муниципальных районов. Наибольшая посевная площадь зерновых отмечена в Краснокаменском районе, где хозяйства посеяли 1,4 тысячи гектаров.

Аграрии Приаргунского района провели посевные работы на 800 гектарах, сельхозорганизации Могойтуйского района — на 350 гектарах», — пояснил руководитель краевого минсельхоза Денис Бочкарев.

Напомним, посевная площадь в хозяйствах всех категорий Забайкалья в 2021 году составит 203 тысячи гектаров, что на 8% выше уровня 2020 года.

Наибольшая площадь будет занята под зерновыми и зернобобовыми культурами — 126 тысяч гектаров. Рапс аграрии посеют на 26 тысячах гектаров. Кроме того, сельхозорганизации края посадят картофель на площади 15 тысяч гектаров и овощи — на 1,3 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2021 года было заявлено, что объём государственной поддержки на привлечение квалифицированных кадров в аграрный сектор Забайкалья увеличен в 17 раз.

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