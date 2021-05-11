Кызыл, , 13:10 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг направил телеграмму с соболезнованиями главе Татарии Рустаму Минниханову в связи с трагедией в казанской школе. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В этот трудный час мы душой и сердцем вместе с семьями погибших и пострадавших при стрельбе в школе г. Казань. Эта жуткая трагедия не может никого оставить равнодушным. Погибли совсем юные ребята — семь школьников. Они были полны сил и надежд, но бесчеловечный террористический акт перечеркнул все их планы и лишил жизни», — отметил он.

Глава региона пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он также поручил руководителям министерств образования и науки, общественной безопасности, а также муниципалитетов Тувы принять дополнительные меры обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.

Напомним, в результате стрельбы в школе №175 в Казани сегодня, 11 мая погибли семеро детей. Ещё 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Татарии объявлено днём траура. Занятия во всех казанских школах отменены. В учебных учреждениях республики, по поручению главы республики, пройдут проверки.

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