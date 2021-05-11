Уфа, , 13:12 — REGNUM Председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев направил телеграмму председателю госсовета Татарии Фариду Мухаметшину в связи с трагедией в казанской гимназии № 175, в которой в результате стрельбы погибли школьники. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

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«От имени Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой трагедией, случившейся в Казани, повлекшей многочисленные человеческие жертвы. Эту страшную новость в Башкортостане восприняли с болью в сердцах. Мы искренне разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой страшной трагедии. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Мы с вами в этот трудный час», — приводит текст телеграммы пресс-служба госсобрания региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона. Он также сообщил, что Башкирия готова оказать любую помощь родным и близким погибших. 12 мая в Казани объявлено днем траура по погибшим.