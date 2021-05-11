Москва, , 13:08 — REGNUM То, что произошло в школе в Казани, где от рук стрелка погибли дети и пострадали более 20 человек, жестоко и бесчеловечно. Об этом 11 мая, открывая совещание с вице-премьерами, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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«Я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия — стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр указал на необходимость того, чтобы все пострадавшие в Казани дети и их родители получили необходимую медицинскую и психологическую помощь. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать ситуацию с ЧП в Казани под личным контролем и докладывать ему.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницы Татарии после стрельбы в казанской школе госпитализировали 21 человека. В детскую республиканскую больницу поступили 18 школьников, из них шесть в реанимации, в республиканскую клиническую больницу доставлена одна женщина, ещё два человека госпитализированы в городскую клиническую больницу № 7 в Казани.