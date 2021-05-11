Ижевск, , 13:07 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе экстренного совещания поручил министру образования республики Светлане Болотниковой, всем причастным структурам усилить меры безопасности в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Болотникова заверила, что уже даны соответствующие указания всем начальникам управлений образования и руководителям подведомственных учреждений министерства, в том числе с круглосуточным пребыванием. Особое внимание будет уделено пропускному режиму в зданиях, инструктажу сотрудников на случай ЧС, работоспособности кнопок экстренного вызова и тревожной сигнализации, камер видеонаблюдения, а также телефонной связи.

Будет проводиться обход территории учреждений каждые три часа на предмет обнаружения посторонних предметов.

«Особое внимание классных руководителей будет обращено на общение детей и студентов в социальных сетях, на их настроения в целом», — добавила министр.

Также Бречалов считает необходимым дополнительно проверить все торгово-развлекательные центры региона.

При этом он выразил готовность оказать коллегам в Татарии всю необходимую помощь и поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту стрельбы в школе Татарии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

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