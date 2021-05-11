Москва, , 13:09 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в одной из школ Казани. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства и мэра столицы.

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Глава города подчеркнул, что он потрясен нападением на казанскую школу, в результате которого погибли как взрослые, так и дети.

«В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Собянин.

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