Кемерово, , 13:05 — REGNUM В детских летних лагерях Кемеровской области отдохнут более 100 тыс. школьников. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».«Для этого на территории региона откроют 789 лагерей разных типов: загородные, труда и отдыха, дневного пребывания, а также палаточные лагеря», — говорится в сообщении. — Впервые в этом году родители смогут вернуть до 50% стоимости путёвки за отдых в лагерях, которые вошли в программу «Кешбэк на детский отдых». Ранее с таким предложением во время послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин. Сергей Цивилёв обратил внимание глав муниципалитетов на то, что в реестр федеральной программы должны войти все организации, которые занимаются оздоровительным детским отдыхом в Кузбассе».

По официальным данным, на организацию летней оздоровительной кампании в Кузбассе в 2021 году будет направлено более 318 млн рублей.