Кострома, 11 мая, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Против бывшего директора Костромской областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Рамиля Сибатова возбудили дело об административном правонарушении из-занеобеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Государственный орган провел проверку по публикации ИА REGNUM о нарушениях трудового законодательства в службе. Выяснилось, что спасатели не обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и техникой специального назначения в «полном объёме». Отмечается, что одной из причин недочёта являются проблемы с финансированием службы. Уточнить конкретные цифры в ведомстве не смогли.

«Работники учреждения не обеспечиваются в полном объеме средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и техникой специального назначения, что при наступлении чрезвычайных ситуаций может повлечь за собой тяжкие последствия как для самих спасателей, так и других граждан. При этом объем денежных средств, выделяемых ОГКУ «Служба спасения ГО и ЧС», недостаточен для обеспечения работников безопасными условиями труда», — говорится в материалах прокуратуры.

Бывшему руководителю грозит штраф до 30 тысяч рублей. Напомним, о проблеме рассказал спасатель областной «Службы спасения, ГО и ЧС» Денис Карев. Он сообщил, что специалистам приходится надевать каски по очереди и работать на воде в «худых» болотных костюмах. Его слова подтвердила проверка департамента региональной безопасности. После оглашения её результатов директор службы Рамиль Сибатов написал заявление об увольнении по собственному желанию, он руководил спасателями с 2002 года. Новым директором службы стал бывший работник МЧС Николай Матвеев.