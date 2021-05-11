Чита, , 13:04 — REGNUM В Забайкальском крае дорожники устраняют последствия паводков, из-за которых сложилась сложная ситуация с проездом в нескольких районах. Об этом 11 мая информирует пресс-служба краевого правительства.

Как пояснил замминистра регионального минстроя Сергей Кривощеков, в настоящее время проезд обеспечен на всех пострадавших участках региональных дорог, специалисты продолжают восстановительные работы.

«Точные данные о поврежденных дорогах и мостовых сооружениях будут известны после стабилизации паводковой обстановки», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе сложная обстановка из-за подтопления возникла на региональных дорогах в Сретенском, Нерчинском, Балейском и Могочинском районах. Также пострадали дороги в Читинском и Красночикойском районах.

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