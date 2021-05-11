Тамбов, , 13:03 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поручил усилить меры безопасности образовательных организациях региона и провести соответствующие проверки во всех муниципалитетах области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Причиной таких мер стала трагедия в Казани, где 11 мая неизвестный открыл стрельбу в гимназии № 175. Погибли 11 человек.

«В Тамбовской области ведется постоянная работа по повышению уровня антитеррористической безопасности образовательных организаций. Но когда в стране случаются подобные трагедии, это обязывает нас сконцентрировать все ресурсы для профилактики подобных ситуаций у нас. В связи с этим я незамедлительно дал поручение провести проверки по всем муниципалитетам, оценить состояние систем безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, проверить работу частных охранных предприятий и персонала образовательных учреждений. И это должно быть не для «галочки» в отчете. Где необходимо финансирование на организацию мероприятий по безопасности, средства будут выделены», — заявил Никитин.

Результаты проверок будут рассмотрены на ближайшем заседании антитеррористической комиссии области.