Москва, , 14:56 — REGNUM Спецборт МЧС России доставит из Казани в Москву пострадавших при нападении на гимназию № 175. Самолёт уже вылетел за ними, сообщили 11 мая в пресс-службе министерства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Самолёт Ил-76 со специальными медицинскими модулями вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский», чтобы провести санитарную эвакуацию пострадавших. На борту находятся врачи и психологи.

Пострадавших доставят в больницы Москвы.

По данным Минпросвещения РФ, после нападения на гимназию в Казани госпитализирован 21 человек с ранениями различной степени тяжести. Среди них дети в возрасте от семи до 15 лет, 19-летняя девушка и двое взрослых в возрасте 50 и 62 лет.

Состояние восьми пострадавших медики оценивают как тяжёлое, остальных — как средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе президента Татарии ранее подтвердили гибель семи детей и учительницы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту расстрела людей в школе Казани. Задержан нападавший, это местный житель 19 лет.

Читайте также: СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в школе в Казани