Черкесск, , 13:02 — REGNUM В Карачаево-Черкесии организуют поддержку предпринимателей, которые занимаются выпечкой хлеба. Хлебопекарным предприятиям будет возмещена часть затрат. Такое решение приняли в министерстве сельского хозяйства республики.

По данным ведомства, за каждую реализованную тонну хлеба и хлебобулочных изделий будет выплачиваться по 2000 рублей. Субсидии получат предприятия хлебопекарной промышленности, осуществляющие свою деятельность на территории Карачаево-Черкесии.

В настоящее время начался сбор документов для предоставления субсидии. Их будут принимать до 28 мая 2021 года в минсельхозе.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ в 2021 году направит регионам в общей сложности 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия.