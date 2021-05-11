Москва, , 13:02 — REGNUM Мировой рынок перспективной «зелёной» продукции составляет более 300 млрд долларов и будет расти. Об этом 11 мая заявил генеральный директор ФосАгро, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев на телеканале «Россия 24».

«В рамках «зелёного стандарта» в России уже введены в три раза более жёсткие ограничения по удобрениям, чем вступающие в Евросоюзе в следующем году. Продукция зелёного стандарта будет отвечать самым жёстким мировым требованиям», — заявил Гурьев.

«Оценочно, сегодня мировой рынок продукции такого качества — более 300 млрд долларов. И, конечно, с учётом глобального тренда за здоровый образ жизни, он будет только расти. Это огромная ниша, в которую мы должны поставлять нашу продукцию», — указал он.

В Госдуме России намерены рассмотреть законопроект о «продовольствии с улучшенными характеристиками», который предполагает маркировку так называемой «зелёной продукции», которая будет отличаться как от органической еды, так и от рядовой пищевой продукции.

При «зелёном» производстве, согласно законопроекту, допускается использование средств защиты растений (пестицидов), но в небольшом количестве: примерно 1,5 кг на 1 га. ГМО-сырьё полностью при этом запрещено, а минеральные удобрения разрешены с низким уровнем содержанием токсичных примесей. Кроме того, у таких продуктов должна быть биоразлагаемая упаковка или упаковка с возможностью повторной переработки.