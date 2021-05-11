Токио, , 13:04 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki представит новое поколение кроссовера Swift в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На данный момент кроссовер Swift нового поколения находится на этапе проектирования. Авто получит новые опции и дизайн. Несмотря на основательную переработку, модель сохранит свою первоначальную концепцию и философию.

Пока неизвестно, будет ли использоваться новая «тележка» или же в основу модели ляжет модернизированная платформа текущего поколения кроссовера. В планах разработчиков предложить потребителю практичную и безопасную модель.

Ожидается, что внутри машины появится доработанная «приборка» и новая центральная консоль.

В гамме моторов автомобиля будут присутствовать электрифицированные бензиновые агрегаты с легкой гибридной технологией (MHEV).

Напомним, в 2020 финансовом году (завершился в марте 2021 года) восемь ведущих японских автокомпаний сократили общий объём выпуска машин на 12,1% по сравнению с 2019 финансовым годом.

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