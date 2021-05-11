Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM В православных храмах Свердловской области отмечается Радоница, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ.

В день повиновения усопших верующие делятся благой вестью о воскресении Иисуса Христа с теми своими близкими, кто ушёл в мир иной, и возносят молитвы об упокоении душ усопших.

Панихида по окончанию литургии в этот день, 11 мая 2021 года, совершается празднично, пасхальным чином, и «несут человеку радость духовную и сердечную». В храмах на протяжении недели, следующей за Пасхой, не совершаются заупокойные панихиды и гласное поминовение усопших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на Седмицу решили провести крестный ход.

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