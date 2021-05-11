Москва, 11 мая 2021, 13:01 — REGNUM Соединенные Штаты отказываются от какого-либо сотрудничества с Россией в противодействии киберугрозам, заявил 11 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя ситуацию с кибератакой на американскую компанию Colonial Pipeline, Песков заяви, что Москва не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам, любые подобные обвинения неприемлемы.
Как сообщало ИА REGNUM, кибератака на системы компании Colonial Pipeline привела к временной приостановке работы этой крупнейшей в США трубопроводной системы для нефтепродуктов. По данным американских СМИ, преступники атаковали системы компании с помощью вируса-вымогателя, требующего выкуп за снятие блокировки с данных.
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