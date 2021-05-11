Москва, , 13:01 — REGNUM Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) прекратит своё существование. Об этом 11 мая сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

По информации издания, с сезона 2021/22 все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Таким образом, ФНЛ будет включать в себя два дивизиона.

Отмечается, что в первом дивизионе будут играть 20 клубов, а во втором — команды нынешней ПФЛ. При этом второй дивизион будет разделён на четыре группы — так же, как сейчас проходит первенство ПФЛ.

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