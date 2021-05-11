Москва, , 13:00 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Красноярского края Александром Уссом состоится 11 мая. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что 11 мая в графике Путина значится несколько рабочих встреч. С Уссом президент встретится в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, 66-летний Алесандр Усс руководит Красноярским краем с осени 2017 года. Сначала он возглавлял регион в статусе врио губернатора, а в сентябре 2018 года был избран на этот пост.

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