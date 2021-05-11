Курган, , 12:58 — REGNUM В Курганской области в первую майскую декаду зарегистрировано 187 ландшафтных и 124 лесных пожаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары в России: горячий сезон — все новости»

10 мая на территории Макушинского района ландшафтный пожар площадью 20 га угрожал деревне Журавлёвка и посёлку Кленовому. Пожар был остановлен на расстоянии двух километров от них. Эвакуация жителей не потребовалась.

Сложная обстановка складывалась и в Белозерском районе, на границе Курганской и Тюменской области. Перехода огня на границу региона допущено не было.