Иркутск, , 12:58 — REGNUM ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» получило положительное заключение государственной экспертизы на проведение капитального ремонта дороги в «сердце» Байкала — центр острова Ольхон. Как сообщает 11 мая пресс-служба областного правительства, в ближайшее время будут начаты торги. Начальная максимальная цена контракта составит 116 млн рублей.

Подрядной организации предстоит отремонтировать 1,7 километра пути, провести работы по устройству земляного полотна и водопропускных труб, а также произвести устройство сборного покрытия, это будут — железобетонные плиты, нанести разметку, установить дорожные знаки и барьерные ограждения.

Посёлок Хужир расположен на территории центральной экологической зоны особо охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка. Обязательным требованием экологов является сбор и утилизация дождевой и талой воды с дороги, в которую попадают автомобильные жидкости. Поэтому вдоль ремонтируемого участка установят сборные ёмкости, воду из них будут вывозить в ближайший населённый пункт, где есть очистные сооружения.

Отрезок, который предстоит привести в нормативное состояние, станет продолжением участка дороги, где уже идёт капитальный ремонт — это въезд в посёлок Хужир, протяженностью пять километров.

Напомним, капитальный ремонт дороги на острове Ольхон является поручением Президента России Владимира Путина. Оно было дано в 2017 году во время прямой линии с гражданами страны. Долгое время работы не удавалось начать работы из-за жёсткого природоохранного законодательства, которое ограничивает любую производственную деятельность в границах особо охраняемой природной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» заявили, что решили важный социальный вопрос, речь идёт о возможности реконструкции автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир — Харанцы на острове Ольхон: в первом квартале 2021 года дорога на праве ограниченного пользования передана строителям.

Общая протяжённость дорог, которые планирует привести в нормативное состояние ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», составляет 40 километров. В ближайшее время начнётся государственная экспертиза реконструкции самого протяжённого участка длиной 29,6 километров.

Начать работы там планируется в 2022 году. Также разрабатывается проектная документация для реконструкции последнего участка, связывающего посёлок Хужир и село Харанцы.

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