Милан, Италия, , 13:00 — REGNUM Бывшего премьер-министра Италии и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане для прохождения обследования. Об этом 11 мая сообщает Adnkronos.

Уточняется, что 84-летний Берлускони почувствовал себя плохо и был направлен в указанное медучреждение, где он пройдет повторное медицинское обследование после того, как он в сентябре минувшего года перенес COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта стало известно, что лидер итальянской партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони попал в больницу.