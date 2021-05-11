Саратов, 11 мая 2021, 12:58 — REGNUM Глава Саратовской области Валерий Радаев после жестокой расправы со школьниками в Казани выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям республики.
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«Примите искренние слова сочувствия и поддержки. Мы скорбим вместе с вами. Желаю стойкости и душевных сил семьям погибших, скорейшего выздоровления раненным», — цитирует губернатора телеграм-канал регионального правительства «Пул №64».
Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. По предварительным данным, погибли семеро детей и двое взрослых.
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