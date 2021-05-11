Новосибирск, , 12:57 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу провести государственную итоговую аттестацию (ГИА) по образовательным программам без замечаний. Об этом было сказано на оперативном совещании сегодня, 11 мая.

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«Наша общая задача — провести итоговую аттестацию организовано, чётко, без сбоев и замечаний», — сказал глава региона.

По данным министерства образования области, на участие в основной период государственной итоговой аттестации для учащихся 11 классов уже зарегистрированы 17 647 человек. Планируется задействовать 117 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них 92 основных пунктов проведения Единого государственного экзамена.

В основной период для участия в ГИА для учащихся 9 классов зарегистрированы 29 304 человека. Будут задействованы 224 ППЭ, из них 166 основных.

В правительстве региона уточнили, что эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная. При этом все работники ППЭ будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Рассадка участников будет проведена с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Кроме того, сделан расчёт количества СИЗов для обеспечения проведения ГИА на территории области.