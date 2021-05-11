Москва, , 12:56 — REGNUM В отличие от органической еды, «зелёная продукция» не предполагает стандартов, которые разделяются всеми странами мира. Об этом 11 мая заявил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко на телеканале «Россия 24».

«В отличие от органики, на сегодняшний момент рынка зелёной продукции не существует. Это закон под некий будущий рынок, который в настоящий момент никто и не оценивал», — заявил Мироненко.

«Органический закон» принимался на базе мировых «органических законов». Мировых базовых законов в области зелёной продукции не существует — каждая страна под зелёной понимает нечто своё», — указал он.

В Госдуме России намерены рассмотреть законопроект о «продовольствии с улучшенными характеристиками», который предполагает маркировку так называемой «зелёной продукции», которая будет отличаться как от органической еды, так и от рядовой пищевой продукции.

При «зелёном» производстве, согласно законопроекту, допускается использование средств защиты растений (пестицидов), но в небольшом количестве: примерно 1,5 кг на 1 га. ГМО-сырьё полностью при этом запрещено, а минеральные удобрения разрешены с низким уровнем содержанием токсичных примесей. Кроме того, у таких продуктов должна быть биоразлагаемая упаковка или упаковка с возможностью повторной переработки.