Москва, , 12:56 — REGNUM Россия выходит из Договора по открытому небу, так как США смогут получить информацию о России через союзников по НАТО, тогда как Москва не сможет получить информацию от США. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Основные положения российской аргументации неоднократно излагались самим президентом», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что США вышли из договора, но смогут получать сведения через систему обмена информацией в рамках НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Депутаты рассмотрят проект документа до конца мая.