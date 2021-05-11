Красногорск, , 12:59 — REGNUM Главы муниципальных образований Подмосковья должны подготовить проекты изменений своих территорий в соответствии с интересами жителей. Соответствующее поручение 11 мая дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

По его словам, в Подмосковье будет составлен план мероприятий по развитию региона.

«Главам муниципалитетов необходимо максимально доходчиво приземлить это на свою территорию: где будут школы, как будет вестись капитальный ремонт. Я прошу вас максимально подробно рассказать, какие перемены будут на вашей территории», — сказал Воробьев.

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