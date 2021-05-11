Уфа, , 12:58 — REGNUM Мужчину осудили за попытку похитить около 11 тонн растворителя в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что весной 2019 года фигурант уголовного дела работал в ООО «Крезол-Нефтесервис». Он предоставил ООО «СК «ТЕХНОТЭК» транспорт для перевозки 25 тонн растворителя, который принадлежал ООО «Башнефть — Добыча». Груз нужно было перевезти из Краснокамского района в г. Дюртюли. Во время перевозки растворителя обвиняемый дал водителю указание выгрузить части растворителя в подземное хранилище в г. Нефтекамске.

Стражи порядка задержали цистерну при выезде с территории после отгрузки из нее примерно 11 тонн растворителя на сумму свыше 600 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 30-летний подсудимый не признал свою вину.

В результате суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе двух мужчин заподозрили в краже рекламных баннеров.