Курск, , 12:56 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с трагедией в гимназии № 175 в Казани, сообщает ИА REGNUM.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! От себя лично и от всех жителей Курской области приношу глубокие соболезнования в связи с трагедией в школе № 175 города Казань. Больно осознавать, что погибли дети. Ужасно и горестно, когда жизнь обрывается в таком раннем возрасте. Нет никакого оправдания виновникам трагедии. Мы разделяем горе семей, в чьи двери постучалась эта страшная беда. Сил и мужества всем, кто потерял родных. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в обращении губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 мая злоумышленник открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Погибли 11 человек. Стрелок задержан, возбуждено уголовное дело. Занятия во всех школах Татарии отменены, 12 мая объявлено днём траура.