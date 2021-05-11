Нижний Новгород, 11 мая 2021, 12:55 — REGNUM Во всех школах Нижегородской области после трагедии в казанской школе №175 усилят меры безопасности. Соответствующее поручение дал губернатор региона Глеб Никитин своему заместителю, а также главе регионального минздрава Давиду Мелик-Гусейнову.
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«Совместно с муниципалитетами и руководством образовательных учреждений необходимо провести проверку соблюдения мер безопасности во всех учебных заведениях», — подчеркнул глава области.
По мнению губернатора, огромную роль в предотвращении таких трагедий играет профилактика и ежедневное неукоснительное соблюдение мер безопасности.
Напомним, в результате стрельбы погибли семеро учащихся восьмого класса, говорил ранее глава Татарии Рустам Минниханов. Еще 16 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Нижегородской области выразил соболезнования в связи с трагедией в школе №175 в Казани. Со своей стороны Нижегородская область готова оказать всю необходимую помощь и поддержку, добавил губернатор.
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