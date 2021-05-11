Москва, , 12:53 — REGNUM Пострадавшим в Казани необходимо оказать медицинскую и психологическую помощь, заявил 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим в гимназии. Мишустин рассказал, что в ближайшее время в Казань вылетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с бригадой медицинских специалистов, а также министр просвещения Сергей Кравцов.

«Татьяна Алексеевна [Голикова], надо помочь, конечно, и родителям, и детям. Важно, чтобы они получили необходимую и медицинскую помощь, и психологическую», — сказал премьер-министр.