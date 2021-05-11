Москва, , 12:53 — REGNUM Главной задачей туристического кешбэка в 2022 году будет управление турпотоками, но окончательного решения по этапам кешбэка пока не принято. Об этом завила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее не было возможности полноценного планирования, поэтому кешбэк носил непостоянный характер. «С выделением финансирования кешбэк должен работать более фокусно и таргетированно», — отметила Догузова.

По её мнению, кешбэк должен стимулировать сильный спрос не только в высокий сезон, но и в низкий. Туристам надо заранее сообщать о предстоящих «окнах» и рассказывать о наиболее интересных туристических направлениях по России.

Как сообщало ИА REGNUM, На продление программы туристического кешбэка правительство России решило выделить дополнительные средства — 4,7 млрд руб.

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