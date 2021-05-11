Ульяновск, , 12:52 — REGNUM В Ульяновской области продолжает ежесуточно расти число скончавшихся от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 11 мая, за последние сутки в регионе умерли семь пациентов с коронавирусом. Отметим, что за последние три недели, с 21 апреля по 11 мая, в Ульяновской области каждые сутки регистрируют смертельные исходы среди заразившихся коронавирусом жителей — умирают от четырёх до девяти пациентов.

Всего с начала пандемии скончались 1256 человек.

Минздрав Ульяновской области отмечает, что региональная станция переливания крови испытывает потребность в донорах, имеющих первую и вторую группы крови. В ведомстве отмечают, что после прививки от COVID-19 к сдаче крови можно приступить через месяц.