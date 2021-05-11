Саратов, , 12:56 — REGNUM В Саратовской области за сутки произошли ещё шесть летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусом. По данным облминздрава на 11 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 983 человека.

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За сутки жертвами нового заболевания стали двое мужчин и четверо женщин в возрасте от 58 до 78 лет.

Число активных больных снизилось на девять пациентов и на сегодняшний день составляет 4223 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за минувший день коронавирус выявили у 116 жителей, среди них пневмония диагностирована у 29 пациентов. Аналогичные показатели заболеваемости фиксировались в июне прошлого года. Всего по состоянию на 11 мая подтверждены 60 398 случаев заражения.

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