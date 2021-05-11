Брянск, , 12:51 — REGNUM Отопительный сезон официально завершается 11 мая в Брянске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. Котельные начнут останавливать для профилактического ремонта.

Постановление об окончании отопительного сезона подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Теперь государственное унитарное предприятие «Брянсккоммунэнерго», ведомственные предприятия и организации, имеющие котельные, обслуживающие население и социальные объекты начнут разрабатывать графики остановки котельных на профилактический ремонт.

Традиционно отопление в Брянске отключали в 20-х числах апреля, но в 2021 году дата окончания сезона была смещена из-за похолодания и ночных заморозков.