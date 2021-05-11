Афины , , 12:52 — REGNUM Греция и Словения разделяют ценности ЕС и НАТО и нацелены на углубление сотрудничества, согласились 10 мая в Афинах премьер-министры двух стран Кирьякос Мицотакис и Янез Янша. Об этом сообщает AMNA.

На пресс-конференции после встречи Мицотакис заявил, что обе страны разделяют ценности ЕС и НАТО, где они являются членами. Он также сказал, что сотрудничество стран динамично развивается и будет продвигаться дальше с расширением ЕС на Западные Балканы. Когда Словения вступит в должность председателя Совета ЕС в июле, «это обеспечит ускорение этого динамичного роста», — сказал греческий премьер.

Янша в свою очередь подчеркнул, что Греция и Словения имеют глубокие связи в прошлом. «У нас общие подходы», — сказал он и поздравил своего греческого коллегу с успешным преодолением пандемии коронавируса.

Премьер-министр Словении также поблагодарил Грецию за ее поддержку в заявке Словении на членство в MED7 и подчеркнул, что, хотя береговая линия его страны невелика, велика ее роль. Янша также сообщил, что председательство Словении будет сосредоточено на расширении Европейского союза, чтобы «реализовать старое видение свободной и мирной Европы».