Берн, , 12:49 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Об этом 11 мая сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон или Лиссабон. Об окончательном решении может быть объялено в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что одним из приоритетных вариантов является перенос матча в Лондон на стадион «Уэмбли». При этом в качестве компенсации УЕФА готов предложить Турции проведение финала Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси». Матч пройдёт 29 мая.