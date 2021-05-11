Джакарта, , 12:48 — REGNUM Число граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за рубежом, выросло до 4555, сообщает Kompas.

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В МИД Индонезии заявили о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан. Коронавирус обнаружили у граждан Индонезии в Бахрейне и Сингапуре.

Между тем 190 человек умерли от COVID-19, а 752 гражданина Индонезии находятся на лечении за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала одной из стран, в которых наблюдался самый высокий рост случаев заражения коронавирусом в Юго-Восточной Азии, а именно 19%.

Подробнее в материале: Индонезия вошла в список стран с высоким ростом случаев COVID-19 в регионе