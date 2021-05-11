Москва, , 12:48 — REGNUM Комитет Госдумы по образованию и науке берет развитие ситуации в школе в Казани и анализ ее причин под свой контроль, сообщил глава комитета Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

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«Виновные должны понести и, безусловно, понесут законное наказание. Необходимо тщательно проанализировать недоработки в системе безопасности и охраны учебных заведений, а также в области оборота оружия, которые позволили свершиться трагедии», — отметил Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской помощью, а также психологической помощью пострадавших, раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших.