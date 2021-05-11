Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования в адрес главы Татарии Рустама Минниханова в связи с трагедией в гимназии №175 в Казани. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе областной администрации.

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«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. От лица жителей Ленинградской области, от себя лично прошу Вас передать пожелания душевных сил, стойкости и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Ленинградцы разделяют боль и скорбь со всеми жителями Республики Татарстан», — говорится в телеграмме.

Напомним, 11 мая в Казани молодой человек открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам гимназии №175. В результате чего, по официальным данным, погибли восемь человек — семь детей и учительница, еще 21 человек получил ранения, шестеро из них в реанимации. Возбуждено уголовное дело. Преступник задержан.