Москва, , 12:46 — REGNUM В Москве построят крупный многофункциональный комплекс на базе ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм». Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Комплекс будет состоять из двухэтажного офиса управляющей компании, а также делового центра из трёх корпусов до десяти этажей. Общая площадь многофункционального комплекса составит 45 тыс. кв. метров.

«Это также хороший пример современной архитектуры, для отделки фасадов будут использоваться плиты из натурального камня, алюминиевые панели. Изюминкой проекта станут озелененные галереи на нескольких уровнях», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.