Нижний Новгород, , 12:46 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе №175 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Никитин подчеркнул, что все нижегородцы скорбят вместе с жителями республики. Всем пострадавшим глава региона пожелал скорейшего выздоровления.

В то же время нижегородский губернатор уверен, что глава Татарии и правительство республики сделают все возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших. Со своей стороны Нижегородская область готова оказать всю необходимую помощь и поддержку, добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая в гимназии №175 Казани произошла стрельба. По предварительным данным, нападавших было двое, один ликвидирован, второй задержан. По словам главы Татарии, Рустама Минниханова, погибли семеро учащихся восьмого класса. 16 человек — 12 детей, 4 взрослых госпитализированы.